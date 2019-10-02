Путин заявил, что не разделяет восторг по поводу выступления Греты Тунберг

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели сообщил, что не разделяет восторгов по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Школьница Грета Тунберг в прошлом году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture. Согласно заключению Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК), человечеству необходимо значительно снизить выбросы СО2, чтобы предотвратить потепление выше, чем на 1,5 градуса. Однако до сих пор только 12 стран официально подтвердили свои обязательства по снижению выбросов.

"Я вас разочарую, но я не разделяю общих восторгов по поводу выступления Греты Тунберг. Вы знаете, от того, что молодые люди, подростки, обращают внимание на острые проблемы сегодняшнего дня, в том числе на проблемы экологии, это правильно и это очень хорошо, и их, безусловно, нужно поддержать. Но когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения", - сказал он.

"Особенно плохо, если на этом кто-то еще пытается зарабатывать, и я не утверждаю, что это тот самый случай, но внимательно нужно следить за этим. Ведь никто Грете не объяснил, что современный мир сложен и многообразен, быстро развивается, и люди в Африке либо во многих азиатских странах хотят жить на таком же уровне достатка, как в Швеции. А как это сделать? Заставить их сегодня использовать энергию солнца, которой в Африке достаточно? Кто-нибудь объяснил, чего это стоит?" – добавил президент.

Он напомнил, что вопрос о роли нефти на мировом энергетическом рынке обсуждался ранее на заседании. "Сейчас коллега только говорил о нефти. Известно всем, наверное, да, что нефть является источником номер один в мире в энергобалансе, и что она сохранит свои преимущества в таком виде и качестве в ближайшие 25 лет, это данные мировых экспертов. Да, она будет потихоньку снижаться, да, гораздо быстрее будут расти виды возобновляемой энергии. Это все правда, и мы должны к этому стремиться, но на сегодняшний день это доступная технология для развивающихся экономик и развивающихся стран? Малодоступная. Но люди хотят там жить так же, как в Швеции, и их не остановить", - отметил Путин.