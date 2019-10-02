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РИА Новости

Путин в шутку пообещал вмешаться в выборы президента США

15:19 02.10.2019 (обновлено: 21:39 02.10.2019)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на Международном форуме "Российская энергетическая неделя", в шутку не исключил того, что Россия вмешается в будущие выборы в США.
Корреспондент NBC News Кира Симмонса поинтересовался у Путина, пытается ли Москва повлиять на ход президентской гонки, которая состоится в США в 2020 году.
"По секрету вам скажу: да, обязательно будем это делать", — в шутку ответил Путин, продолжив после небольшой паузы: "Чтобы окончательно развеселить вас там как следует".
"Только вы никому не говорите. Ладно?", — попросил он.
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Перейдя на серьезный тон, российский лидер продолжил: "Вы знаете, у нас своих проблем хватает, мы занимаемся решением внутренних проблем и, прежде всего, нацелены на это".
Комментируя же высказывание о том, что Мюллер не нашел свидетельств сговора между Москвой и Трампом, но высказал предположение о возможном вмешательстве России в будущие выборы в США в 2020 году, президент ответил: "Highly likely — мы это уже слышали".
По его словам, то, что происходит во внутриполитической сфере США, вредит как отношениям двух стран, так и самим США.
"Это смешно, или было бы смешно, если бы не было так грустно", — сказал Путин.

Highly likely

Британские власти еще до проведения какого-либо обстоятельного расследования в деле отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии обвинили в произошедшем Россию.
Самой существенной "уликой" стали слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что причастность к делу российских властей "очень вероятна" (highly likely). Несмотря на отсутствие доказательной базы, дело Скрипалей спровоцировало международный скандал, за которым последовали одни из самых массовых высылок российских дипломатов из стран Евросоюза и США.
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"Политическая шизофрения". США расширили санкции против РФ за выборы-2016
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Тереза МэйРоберт МюллерЕвросоюзГлавное разведывательное управление РФВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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Ситуация внутри страны, явно не дает поводов для веселья, а он все с американцами шутки шутит - горе шут
2 октября, 22:22
Федор Сухов
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