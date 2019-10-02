Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T16:13Z
https://ria.ru/20191002/1559359801.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155926/68/1559266810_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_b02cd83554278bf5bd791731e2295c1c.jpg
РИА Новости

США используют доллар как инструмент политической борьбы, заявил Путин

15:17 02.10.2019 (обновлено: 16:13 02.10.2019)
1464
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. США при введении ограничений на использование доллара пилят сук, на котором сидят и "скоро грохнутся", считает президент РФ Владимир Путин.
"Доллар пользовался очень большим доверием во всем мире. Это почти единственная была универсальная валюта мировая. Зачем-то Соединённые Штаты начали использовать долларовые расчеты как инструмент политической борьбы, вводить ограничения на использование доллара. Считаю, это еще одна очень крупная ошибка. Своими руками начали пилить сук, на котором сидят. Так скоро они грохнутся", - сказал Путин на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций в рамках форума "Российская энергетическая неделя".
Американские доллары
30 сентября, 08:00РИА Новости
Доллару вынесли приговор к 2020 году
3742013
Обсудить 4
Владимир ПутинРоссияСШАЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
Путин заявил, что никогда и никого не просил о смягчении санкций
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание военно-промышленной комиссии в Ижевске
Путин надеется, что отношения России и США вернутся в нормальное состояние
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
Путин: Россия оказалась вовлеченной во внутренние дрязги США до Трампа
Президент Ирана Хасан Рухани
Роухани оценил проект Франции по ядерной сделке
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
Украина утратила статус промышленно развитого государства, заявил Путин
Рабочий на газовой станции на Украине
Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной
Президент Сирийской арабской республики Башар Асад во время встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым в Дамаске. 16 октября 2018
Асад заявил о готовности укреплять отношения с Абхазией
Путин пошутил о вмешательстве в президентские выборы в США
Путин в шутку пообещал вмешаться в выборы президента США
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани
В Кремле не знают об участии Джулиани в форуме евразийского партнерства
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
Поставки газа из США не смогут восполнить потребности Европы, заявил Путин
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
Слуцкий рассказал, о чем намерен спросить Макрона на сессии ПАСЕ
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (второй слева) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Путин рассказал об отношениях с Трампом
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
Путин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30В правительстве России оценили рост товарооборота с Кубой
00:27Медведев на Кубе проведет переговоры с лидером страны Диас-Канелем
00:21Пережившие аварию ракеты Овчинин, Хейг и аль-Мансури вернутся на Землю
00:18В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
23:20Пентагон ответил на обвинения в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"
23:14Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
23:10США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС в рамках дела Airbus
23:10Лавров назвал "формулу Штайнмайера" уступкой
23:00Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка
22:55Трамп рассказал, как принимал решение о выделении помощи Украине
22:47Ален Делон появится на большом экране после десятилетнего перерыва
Лента новостейМолния