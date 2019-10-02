США используют доллар как инструмент политической борьбы, заявил Путин

"Доллар пользовался очень большим доверием во всем мире. Это почти единственная была универсальная валюта мировая. Зачем-то Соединённые Штаты начали использовать долларовые расчеты как инструмент политической борьбы, вводить ограничения на использование доллара. Считаю, это еще одна очень крупная ошибка. Своими руками начали пилить сук, на котором сидят. Так скоро они грохнутся", - сказал Путин на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций в рамках форума "Российская энергетическая неделя".