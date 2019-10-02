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РИА Новости

Генсек Совета Европы заявила о желании посетить Россию

15:16 02.10.2019
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкГенсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич
Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что хотела бы посетить Россию, чтобы обсудить ряд насущных вопросов.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Пейчинович-Бурич может посетить РФ осенью.
"Я бы хотела посетить Москву, чтобы обсудить ряд вопросов. Некоторые из них связаны с кризисами, которые нам нужно урегулировать", - заявила она на пресс-конференции.
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Вчера, 09:21Сказано в эфире
"Истерические шаги". Политолог о перспективах группы "Балтик-плюс" в ПАСЕВ МИД РФ с иронией отнеслись к созданию группы "Балтик-плюс" в Парламентской ассамблее Совета Европы. Создаст ли эта группа сложности для России в ПАСЕ, в эфире радио Sputnik предположил политолог Юрий Светов.
Про возможные даты своего визита парламентарий не уточнила.
Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы проходит в Страсбурге с 30 сентября до 4 октября.
ПАСЕ 26 июня в полном объеме восстановила полномочия российской делегации, которая смогла участвовать в июньской сессии.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Вчера, 03:29РИА Новости
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