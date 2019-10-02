Генсек Совета Европы заявила о желании посетить Россию

"Я бы хотела посетить Москву, чтобы обсудить ряд вопросов. Некоторые из них связаны с кризисами, которые нам нужно урегулировать", - заявила она на пресс-конференции.

В МИД РФ с иронией отнеслись к созданию группы "Балтик-плюс" в Парламентской ассамблее Совета Европы. Создаст ли эта группа сложности для России в ПАСЕ, в эфире радио Sputnik предположил политолог Юрий Светов.

"Истерические шаги". Политолог о перспективах группы "Балтик-плюс" в ПАСЕ В МИД РФ с иронией отнеслись к созданию группы "Балтик-плюс" в Парламентской ассамблее Совета Европы. Создаст ли эта группа сложности для России в ПАСЕ, в эфире радио Sputnik предположил политолог Юрий Светов.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.