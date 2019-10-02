Путин заявил об опасности политических инструментов в мировой экономике

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Использование политических инструментов в мировой экономике крайне опасно, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о вмешательстве США во внутриевропейские дела.
"Использование политических инструментов в экономике, тем более в мировой, в энергетике, - крайне опасные и вредные вещи", - сказал Путин на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций в рамках форума "Российская энергетическая неделя".
По словам Путина, политическое давление США на европейские страны "является абсолютно очевидным".
"Это грубая, абсолютно грубая попытка вмешательства во внутриевропейские дела", - отметил он.
Президент РФ подчеркнул, что давление со стороны США приводит к разрушению евроатлантической солидарности и является "ошибкой со стороны наших американских партнеров".