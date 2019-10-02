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РИА Новости

Лавров напомнил, как офицеры армии Саддама Хусейна оказались в рядах ИГ*

15:14 02.10.2019
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© AP Photo / Khalid MohammedЗадержанный иракским спецназом в Мосуле боевик ИГ*
Задержанный иракским спецназом в Мосуле боевик ИГ*
© AP Photo / Khalid Mohammed
Задержанный иракским спецназом в Мосуле боевик ИГ*. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что ряды террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*) пополняются в том числе за счет бывших солдат армии Саддама Хусейна, которые вынуждены идти туда из-за вызванной действиями коалиции безработицы.
"Сейчас самые эффективные боевики в ИГИЛ* – это бывшие офицеры армии Саддама Хусейна, это всеми признается, которых просто выкинули на улицу и которым не на что было жить. Я их не оправдываю, но они пошли в ИГИЛ* отнюдь не по зову сердца, а просто по финансовой нужде", - сказал Лавров на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
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Лидер Ирака Саддам Хусейн был свергнут в результате американской операции "Иракская свобода" в апреле 2003 года. Власть была передана Временной коалиционной администрации во главе с американским дипломатом Полом Бремером. Первыми ее решениями были запрет правящей партии "Баас" и роспуск иракской армии. В результате не у дел оказались 80-90 тысяч офицеров и еще больше простых военнослужащих.
Россия неоднократно заявляла о том, что именно это стало катализатором для укрепления ИГ*, так как именно эти люди, оказавшись не у дел, пополнили ее ряды. Президент РФ Владимир Путин в 2014 году, когда ИГ* была на пике своей мощи, говорил, что в ее состав влились десятки тысяч солдат и офицеров, бывших активистов партии "Баас".
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Имена бывших высокопоставленных иракских чиновников и военных не раз звучали в списках членов ИГ*. Например, в апреле 2015 года было объявлено об уничтожении Иззата Ибрагима ад-Дури, которого называли вдохновителем группировки. Когда-то он был заместителем Саддама Хусейна.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Исламское государствоСергей ЛавровСаддам ХусейнИракВалдайВ мире
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