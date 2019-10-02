Путин рассказал о работе России в сфере СПГ

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия разрабатывает ресурсную базу Арктики с учетом спроса на сжиженный природный газ в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.

Выступая в среду на "Российской энергетической неделе", он отметил, что РФ сейчас работает в такой перспективной нише, как производство сжиженного природного газа. Российский лидер напомнил, что с начала века число стран-потребителей СПГ выросло более чем в пять раз, а спрос на него за этот период увеличился почти вдвое.

"По некоторым оценкам, через 5-10 лет на долю СПГ будет приходиться половина мировой торговли газом. С учётом этих тенденций мы разрабатываем ресурсную базу Арктики, развиваем Северный морской путь и наш транспортный флот, он является в то же время транзитным, расширяем географию поставок российских углеводородов", - сказал Путин в ходе своего выступления.

Он уточнил, что благодаря проекту Ямал-СПГ доля России на глобальном рынке сжиженного природного газа увеличилась более чем вдвое и сейчас составляет около 9%.