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РИА Новости

Россия давно была готова к переговорам с Украиной по газу, заявил Путин

15:11 02.10.2019 (обновлено: 15:30 02.10.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме "Российская энергетическая неделя - 2019"
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости Россия давно была готова к переговорам с Киевом по транзиту газа после 2019 года, но они долго не могли раскачаться, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели.
"Мы давно были готовы к переговорам с украинскими партнерами по этому вопросу, но они никак не могли раскачаться, не могли никак сформировать необходимые органы власти, которые были бы уполномочены к ведению переговоров", - заявил Путин.
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