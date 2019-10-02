Россия давно была готова к переговорам с Украиной по газу, заявил Путин

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости Россия давно была готова к переговорам с Киевом по транзиту газа после 2019 года, но они долго не могли раскачаться, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели.
"Мы давно были готовы к переговорам с украинскими партнерами по этому вопросу, но они никак не могли раскачаться, не могли никак сформировать необходимые органы власти, которые были бы уполномочены к ведению переговоров", - заявил Путин.
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