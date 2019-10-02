В Татарстане рассказали о состоянии захлебнувшегося в бассейне ребенка

КАЗАНЬ, 2 окт - РИА Новости. Семилетний мальчик, захлебнувшийся в бассейне в Набережных Челнах во время занятий с инструктором, остается в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник.

По информации следственного управления СК РФ по Татарстану, в понедельник в одном из спортивных комплексов Набережных Челнов во время купания в бассейне захлебнулся семилетний мальчик. По предварительным данным, ребёнок занимался с инструктором и в какой-то момент погрузился под воду. Спустя полторы минуты инструктор подняла его на поверхность и провела реанимационные мероприятия, после чего ребенок был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"В настоящее время мальчик находится в медикаментозной коме", - сказал собеседник агентства.

В Камском детском медицинском центре в Набережных Челнах, куда был госпитализирован ребенок, от комментариев о его состоянии отказались.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Татарстану, пока в рамках возбужденного уголовного дела в качестве подозреваемых никто не задержан. Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В спортивном комплексе изъята необходимая документация.