В Татарстане рассказали о состоянии захлебнувшегося в бассейне ребенка

КАЗАНЬ, 2 окт - РИА Новости. Семилетний мальчик, захлебнувшийся в бассейне в Набережных Челнах во время занятий с инструктором, остается в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник.
По информации следственного управления СК РФ по Татарстану, в понедельник в одном из спортивных комплексов Набережных Челнов во время купания в бассейне захлебнулся семилетний мальчик. По предварительным данным, ребёнок занимался с инструктором и в какой-то момент погрузился под воду. Спустя полторы минуты инструктор подняла его на поверхность и провела реанимационные мероприятия, после чего ребенок был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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"В настоящее время мальчик находится в медикаментозной коме", - сказал собеседник агентства.
В Камском детском медицинском центре в Набережных Челнах, куда был госпитализирован ребенок, от комментариев о его состоянии отказались.
Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Татарстану, пока в рамках возбужденного уголовного дела в качестве подозреваемых никто не задержан. Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В спортивном комплексе изъята необходимая документация.
При этом региональное следственное управление опубликовало запись с камер видеонаблюдения из бассейна. На кадрах видно, что инструктор какое-то время общается с ребенком на кромке бассейна, после чего он идёт в воду, берет доску для плавания, девушка в это время уходит, а мальчик неумело пытается плыть с доской.