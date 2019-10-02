Эксперт: политическую арену нужно избавить от внимания к истории

80 лет с начала Второй мировой войны

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Историю необходимо оставить историкам и избавить политическую арену от внимания к ее сюжетам. Об этом в ходе мероприятия по итогам международной научной конференции "80-летие начала Второй мировой войны" заявил научный руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.

"Я считаю, что нужно подойти к событиям (Второй мировой войны – прим. ред.) как к трагической и тяжелой истории, но надо это отдать историкам, избавить политическую арену и сцену от внимания к этим сюжетам", – сказал он.

По словам Чубарьяна, события, связанные с началом войны, продолжают находиться на авансцене сегодняшней политической и исторической жизни.

"То, что это находится в поле зрения историографии, – это понятно и нормально, но, к сожалению, мы наблюдаем попытки поставить события 80-летней давности в современный международный контекст, что ведет к политизации истории", – отметил академик.

Напомним, 19 сентября Европейский парламент принял резолюцию, в которой советско-германский договор о ненападении 1939 года объявлен причиной Второй мировой войны. Тем самым законодательный орган Евросоюза возложил вину за развязывание войны на СССР и обвинил Россию в "фальсификации истории".

"Резолюция, которая была принята, не имеет отношения к истории. Это чисто политический документ, и он вполне укладывается в то общее противостояние, которое имеет место в Европейском парламенте в отношении России… Всем известно, что Германия несет главную ответственность и что она развязала войну, но некоторым очень хочется разделить ответственность", – подчеркнул Чубарьян.

Необходимость придерживаться исторической действительности также отметил директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав Данилович.

"Для нас очень важно не допускать искажения исторического прошлого. Те или иные факты и события могут трактоваться по-разному, но не должны искажаться. Нельзя допускать того, чтобы они не соответствовали исторической действительности", – сказал он.