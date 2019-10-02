Эксперт: политическую арену нужно избавить от внимания к истории

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Историю необходимо оставить историкам и избавить политическую арену от внимания к ее сюжетам. Об этом в ходе мероприятия по итогам международной научной конференции "80-летие начала Второй мировой войны" заявил научный руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.
"Я считаю, что нужно подойти к событиям (Второй мировой войны – прим. ред.) как к трагической и тяжелой истории, но надо это отдать историкам, избавить политическую арену и сцену от внимания к этим сюжетам", – сказал он.
По словам Чубарьяна, события, связанные с началом войны, продолжают находиться на авансцене сегодняшней политической и исторической жизни.
"То, что это находится в поле зрения историографии, – это понятно и нормально, но, к сожалению, мы наблюдаем попытки поставить события 80-летней давности в современный международный контекст, что ведет к политизации истории", – отметил академик.
Напомним, 19 сентября Европейский парламент принял резолюцию, в которой советско-германский договор о ненападении 1939 года объявлен причиной Второй мировой войны. Тем самым законодательный орган Евросоюза возложил вину за развязывание войны на СССР и обвинил Россию в "фальсификации истории".
"Резолюция, которая была принята, не имеет отношения к истории. Это чисто политический документ, и он вполне укладывается в то общее противостояние, которое имеет место в Европейском парламенте в отношении России… Всем известно, что Германия несет главную ответственность и что она развязала войну, но некоторым очень хочется разделить ответственность", – подчеркнул Чубарьян.
Необходимость придерживаться исторической действительности также отметил директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав Данилович.
"Для нас очень важно не допускать искажения исторического прошлого. Те или иные факты и события могут трактоваться по-разному, но не должны искажаться. Нельзя допускать того, чтобы они не соответствовали исторической действительности", – сказал он.
Двухдневная международная научная конференция "80-летие начала Второй мировой войны" завершилась сегодня в Москве. Историки из 25 стран обсудили широкий круг дискуссионных вопросов, связанных с причинами и обстоятельствами подписания Мюнхенского соглашения 1938 года, хода и провала англо-франко-советских переговоров, подписания советско-германского договора о ненападении в августе 1939 года, а также развития кризисной ситуации осенью 1939 года в Европе.