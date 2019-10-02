Поклонская призвала публично наказывать за фабрикацию уголовных дел

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. За фабрикацию уголовных дел нужно наказывать публично, считает депутат Госдумы Наталья Поклонская.
Ведущая Media Talk телеканала RT телеведущая RT Arabic Анна Книшенко напомнила о журналисте Иване Голунове и актёре Павле Устинове, и задала участникам обсуждения вопрос о том, почему такие дела решаются для невиновных положительно только после вмешательства общественности. Отвечая на него, Поклонская сказала, что не согласилась бы с такой постановкой вопроса. Она также отметила, что с несправедливостью сталкиваются все люди, но не каждый может вынести свою ситуацию на публику, и не за каждого человека будут заступаться.
"Есть и провокации, есть и действительно несправедливость, на которой играют эти провокаторы. В любом случае с этим вопросом надо бороться. Что делать? Конечно, нужно наказывать, прежде всего должностных лиц, которые допускают такие нарушения, нужно публично наказывать и рассказывать общественности, что произошло с такими сотрудниками правоохранительных органов, которые допустили подобные нарушения", - сказала она.
"Нужно спрашивать с представителей власти, почему так произошло? Почему была допущена такая несправедливость? Почему сфабриковано было уголовное дело?" – добавила Поклонская.
Голунова 6 июня задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.
Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.
Позднее на эту тему высказался президент Владимир Путин. Во время прямой линии он заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова.
Сейчас материалы переданы в Следственный комитет, но подозреваемых в деле нет, оно расследуется в отношении "неустановленных лиц".
Тверской суд признал актера Павла Устинова виновным в "применении насилия" к представителю власти на несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы. Омоновец в ходе задержания Устинова вывихнул плечо и провел несколько недель в больнице. После того, как в защиту актера выступили многие публичные люди, прокуратура попросила заменить реальный срок условным. Сам Устинов заявил, что "ничего не скандировал, просто стоял, хотел позвонить другу", и в этот момент его начали задерживать. Мосгорсуд поменял наказание Устинову с 3,5 лет в колонии на один год условного заключения.