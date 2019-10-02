Поклонская призвала публично наказывать за фабрикацию уголовных дел

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. За фабрикацию уголовных дел нужно наказывать публично, считает депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Ведущая Media Talk телеканала RT телеведущая RT Arabic Анна Книшенко напомнила о журналисте Иване Голунове и актёре Павле Устинове, и задала участникам обсуждения вопрос о том, почему такие дела решаются для невиновных положительно только после вмешательства общественности. Отвечая на него, Поклонская сказала, что не согласилась бы с такой постановкой вопроса. Она также отметила, что с несправедливостью сталкиваются все люди, но не каждый может вынести свою ситуацию на публику, и не за каждого человека будут заступаться.

"Есть и провокации, есть и действительно несправедливость, на которой играют эти провокаторы. В любом случае с этим вопросом надо бороться. Что делать? Конечно, нужно наказывать, прежде всего должностных лиц, которые допускают такие нарушения, нужно публично наказывать и рассказывать общественности, что произошло с такими сотрудниками правоохранительных органов, которые допустили подобные нарушения", - сказала она.

"Нужно спрашивать с представителей власти, почему так произошло? Почему была допущена такая несправедливость? Почему сфабриковано было уголовное дело?" – добавила Поклонская.

Голунова 6 июня задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.

Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.

Позднее на эту тему высказался президент Владимир Путин. Во время прямой линии он заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова.

Сейчас материалы переданы в Следственный комитет, но подозреваемых в деле нет, оно расследуется в отношении "неустановленных лиц".