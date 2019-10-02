В посольстве России в Праге назвали смерть Карела Готта тяжелой утратой

ПРАГА, 2 окт – РИА Новости. Жизнь и творчество популярного чешского певца Карела Готта стали примером преданности искусству и порядочности, его смерть является тяжелой утратой для миллионов его почитателей в России, говорится в сообщении посольства РФ в Праге, опубликованном в среду.

Готт скончался в ночь на среду в своем доме в Праге в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.

"С глубоким прискорбием восприняли кончину выдающегося чешского певца Карела Готта. Его жизнь и творчество стали примером преданности искусству, порядочности, мужества артиста и человека. Талант и профессионализм, а также личные качества снискали Карелу Готту славу и любовь публики широко за пределами Чехии. Его смерть – тяжелая утрата для миллионов почитателей "чешского соловья" в России, в памяти и сердцах которых он останется навсегда", - говорится в сообщении посольства России в Чехии.