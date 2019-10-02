Лавров прокомментировал ситуацию с антироссийскими санкциями

"По поводу санкций... Я не думаю, что это означает какую-то дальновидность. Все те, кто имеет мало-мальски политически зрелый взгляд на ситуацию, они давно должны были понять, что санкции не работают. Не работают в том направлении, в котором они хотят. Я думаю, что не заработают никогда", - сказал Лавров на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".