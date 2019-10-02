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РИА Новости

Лавров прокомментировал ситуацию с антироссийскими санкциями

15:03 02.10.2019 (обновлено: 18:44 02.10.2019)
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© страница МИД России в FacebookВыступление Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Выступление Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай
© страница МИД России в Facebook
СОЧИ, 2 окт – РИА Новости. Все, кто имеет политически зрелый взгляд на ситуацию с антироссийскими санкциями, давно должны были понять, что санкции против России не работают и не заработают никогда, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По поводу санкций... Я не думаю, что это означает какую-то дальновидность. Все те, кто имеет мало-мальски политически зрелый взгляд на ситуацию, они давно должны были понять, что санкции не работают. Не работают в том направлении, в котором они хотят. Я думаю, что не заработают никогда", - сказал Лавров на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
Вчера, 02:30РИА Новости
Порошенко предрек снятие санкций с России из-за "формулы Штайнмайера"
Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры и неоднократно отвергала обвинения. При этом РФ не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
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Сергей ЛавровМИД РФСочиВалдайРоссияВ мире
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