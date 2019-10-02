Лавров прокомментировал ситуацию с антироссийскими санкциями

СОЧИ, 2 окт – РИА Новости. Все, кто имеет политически зрелый взгляд на ситуацию с антироссийскими санкциями, давно должны были понять, что санкции против России не работают и не заработают никогда, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По поводу санкций... Я не думаю, что это означает какую-то дальновидность. Все те, кто имеет мало-мальски политически зрелый взгляд на ситуацию, они давно должны были понять, что санкции не работают. Не работают в том направлении, в котором они хотят. Я думаю, что не заработают никогда", - сказал Лавров на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры и неоднократно отвергала обвинения. При этом РФ не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе.