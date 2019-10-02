Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T19:45Z
https://ria.ru/20191002/1559358836.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155935/20/1559352074_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_f7f9dbad6e3843e832c33655370c0abe.jpg
РИА Новости
Культура

Карел Готт умер дома во сне в кругу семьи, рассказала вдова певца

15:00 02.10.2019 (обновлено: 19:45 02.10.2019)
14353
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКонцерт Карела Готта в Москве
Концерт Карела Готта в Москве
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
ПРАГА, 2 окт — РИА Новости. Вдова Карела Готта, Ивана, рассказала журналистам подробности смерти ее мужа, прославленного чешского певца, скончавшегося в Праге в ночь на среду.

"С огромной скорбью в сердце сообщаю, что нас незадолго до полуночи после тяжелой и продолжительной болезни покинул мой любимый муж Карел Готт. Он умер дома, в тихом сне, в кругу своей семьи", — сообщила Ивана Готтова.

Вознесенский, Готт и Мовсесян в студии звукозаписи
Вчера, 12:35Культура
Винокур назвал Карела Готта выдающимся певцом
В начале сентября Готт в последний раз пообщался с журналистами, рассказав, что врачи диагностировали у него острую лейкемию и что он начинает амбулаторное лечение.
У Готта остались две дочери от единственного в его жизни брака с Иваной. В этом году дочерям исполняется 13 и 11 лет. Вместе со старшей, Шарлоттой, Готт снялся в фильме "Децибелы любви", записал две песни к фильмам-сказкам, а также исполнил песню "Сердца не гаснут" на одной из радиостанций.
В мире продано более 30 миллионов копий дисков с записями песен в исполнении Карела Готта, в том числе популярных русских романсов и песен на русском языке.
Певец Карел Готт
Вчера, 12:34РИА Новости
Биография Карела Готта
9456833
Обсудить 1
КультураКарел ГоттПрага
Рекомендуем
Молоток и наручники на столе у судьи
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
РИА
Новости
Девушка у стоматолога
Прощай, вставная челюсть. Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Армении Никол Пашинян в Ереване. 1 октября 2019
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Банкоматы
Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября
Лента
новостей
Артем Шейнин
Шейнин вытолкал из студии украинского эксперта после его слов о Захарове
Житель ДНР с флагом
Украина подписала "формулу Штайнмайера"
Биологически активные добавки
Эндокринолог рассказала о серьезной опасности витаминов
В Нью-Йорке посетительница зоопарка залезла в вольер, чтобы подразнить льва
В Нью-Йорке посетительница зоопарка залезла в вольер, чтобы подразнить льва
Фредди Меркьюри, солист рок-группы Queen во время концерта в Сиднее
Стало известно, какая привычка Фредди Меркьюри мешала его интимной жизни
Мясо или фрукты
Вкусная смерть: ученые узнали, кто живет дольше — мясоеды или вегетарианцы
Певец Карел Готт
Умер чешский певец Карел Готт
Айсберги Антарктиды
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла своих слов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30В правительстве России оценили рост товарооборота с Кубой
00:27Медведев на Кубе проведет переговоры с лидером страны Диас-Канелем
00:21Пережившие аварию ракеты Овчинин, Хейг и аль-Мансури вернутся на Землю
00:18В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
23:20Пентагон ответил на обвинения в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"
23:14Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
23:10США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС в рамках дела Airbus
23:10Лавров назвал "формулу Штайнмайера" уступкой
23:00Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка
22:55Трамп рассказал, как принимал решение о выделении помощи Украине
22:47Ален Делон появится на большом экране после десятилетнего перерыва
Лента новостейМолния