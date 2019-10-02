Помпео назвал Иран агрессором и заявил о "хищнических" действиях Китая

РИМ, 2 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Находящийся с визитом на Апеннинах госсекретарь США Майк Помпео в среду в ходе пресс-конференции по итогам своих переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал Иран "агрессором", заявил о необходимости противостояния "общим угрозам" в сфере международной торговли со стороны Китая и указал на необходимость введения новых санкций в отношении Венесуэлы.

Госсекретарь призвал продолжать совместные усилия по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и в этой связи дать отпор "иранской агрессии". "В ООН начинают отдавать себе отчет в том, что Иран – это агрессор. И это происходит в том числе благодаря решениям, принятым Италией в этом отношении", - заявил глава американской дипломатии.

"Наша политика в последние годы всегда была последовательной и исходила из того, что Иран является спонсором терроризма. В течение последних шести месяцев они напали на европейские суда, провели атаки на Саудовскую Аравию. Это такой Иран, против которого США и Италия должны идти одним фронтом", - сказал Помпео. В то же время он выразил надежду на то, что у дипломатов возникнет возможность обсудить эти проблемы с представителями Ирана. "Мы работаем в целях деэскалации и продолжения диалога", - отметил он. При этом МИД Ирана уже неоднократно отвергал обвинения Помпео в причастности к нападению на европейские суда и атакам на саудовские нефтяные объекты.

Помпео указал, что в ходе переговоров с главой итальянского МИД были также обсуждены отношения с Китаем. По его словам, со стороны Пекина зачастую имеет место "хищнический подход в области товарообмена и инвестиций". Госсекретарь назвал такую линию Китая "общей угрозой" для обеих стран. Признав, что речь идет о весьма сложной международной проблеме, он, тем не менее, подчеркнул необходимость совместных действий по противостоянию данной угрозе.

Говоря о подходе к разрешению кризиса в Венесуэле, Помпео подчеркнул необходимость "введения новых санкций, пока ситуация там не изменится". "Естественно, каждая страна может самостоятельно принимать решение по данному вопросу", - уточнил он.

В свою очередь Ди Майо подчеркнул важность обсуждения с госсекретарем ситуации в Средиземноморье и, в особенности, кризиса в Ливии. "Эти проблемы находятся в центре нашей обеспокоенности. Ливия от нас очень близко, эта страна находится рядом с нашей Сицилией, с нашими границами", - сказал он.