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РИА Новости

Экс-президента Крыма Мешкова похоронили на кладбище в Симферополе

14:56 02.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЮрий Мешков
Юрий Мешков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Первого президента Крыма Юрия Мешкова, который в воскресенье скончался в подмосковной больнице на 74-м году жизни, похоронили на новом кладбище Симферополя, сообщил РИА Новости экс-депутат крымского парламента Вадим Мордашев.
"Отпевание было в 10 утра на старом кладбище в церкви, похороны прошли в 12 на новом кладбище", - сказал собеседник агентства. В церемонии прощания приняли участие бывшие соратники Мешкова, в том числе Леонид Грач, который возглавлял парламент Автономной республики Крым в составе Украины с 1998 по 2002 год.
Мордашев отметил, что помощь в организации похорон оказал депутат Госдумы РФ, директор института стран СНГ Константин Затулин, а в Крыму – местное казачество.
Мешков был избран президентом республики Крым в феврале 1994 года и оставался в этой должности до отмены действовавшей в Крыму конституции республики Верховной радой Украины весной 1995 года. Тогда же была создана лишенная суверенитета автономная республика Крым в составе Украины. Мешков после этого переехал в Москву.
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