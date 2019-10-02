Экс-президента Крыма Мешкова похоронили на кладбище в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Первого президента Крыма Юрия Мешкова, который в воскресенье скончался в подмосковной больнице на 74-м году жизни, похоронили на новом кладбище Симферополя, сообщил РИА Новости экс-депутат крымского парламента Вадим Мордашев.

"Отпевание было в 10 утра на старом кладбище в церкви, похороны прошли в 12 на новом кладбище", - сказал собеседник агентства. В церемонии прощания приняли участие бывшие соратники Мешкова, в том числе Леонид Грач, который возглавлял парламент Автономной республики Крым в составе Украины с 1998 по 2002 год.

Мордашев отметил, что помощь в организации похорон оказал депутат Госдумы РФ, директор института стран СНГ Константин Затулин, а в Крыму – местное казачество.