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РИА Новости

Россия не изолирует себя от Запада, заявил Лавров

14:56 02.10.2019 (обновлено: 15:02 02.10.2019)
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© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Россия не изолирует себя от Запада, всегда готова к диалогу, и отдельные страны ЕС его ведут, в отличие от Брюсселя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы всегда за диалог, всегда за разговор, даже когда санкции были введены ... Наша самостоятельность, самоцельность нашей внешней политики отнюдь не означает, что мы изолируемся. Изолируют себя наши западные партнёры, но сейчас все меняется и тому примеров много. В том числе и отдельные страны Евросоюза активно развивают отношения с РФ к неудовольствию бюрократического Брюсселя, который не хочет выпускать все эти процессы из-под своего контроля, но это уже во многих странах вызывает неудовольствие", - сказал Лавров, выступая на ХVI Ежегодном заседании клуба "Валдай" в Сочи.
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. 30 сентября 2019
30 сентября, 19:50Радио Sputnik
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Сергей ЛавровБрюссельЕвросоюзРоссияВ мире
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