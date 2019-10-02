Россия не изолирует себя от Запада, заявил Лавров

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Россия не изолирует себя от Запада, всегда готова к диалогу, и отдельные страны ЕС его ведут, в отличие от Брюсселя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы всегда за диалог, всегда за разговор, даже когда санкции были введены ... Наша самостоятельность, самоцельность нашей внешней политики отнюдь не означает, что мы изолируемся. Изолируют себя наши западные партнёры, но сейчас все меняется и тому примеров много. В том числе и отдельные страны Евросоюза активно развивают отношения с РФ к неудовольствию бюрократического Брюсселя, который не хочет выпускать все эти процессы из-под своего контроля, но это уже во многих странах вызывает неудовольствие", - сказал Лавров, выступая на ХVI Ежегодном заседании клуба "Валдай" в Сочи.
30 сентября, 19:50Радио SputnikОдна за троих. Почему кое-кто не хочет диалога с Россией в ПАСЕ?Участие России в открывшейся осенней сессии ПАСЕ сопровождалось бойкотом работы организации со стороны Украины, Грузии и Литвы. Политические эксперты предположили, с чем связана неготовность стран вести открытый и равный диалог.