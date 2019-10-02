Россия не изолирует себя от Запада, заявил Лавров

"Мы всегда за диалог, всегда за разговор, даже когда санкции были введены ... Наша самостоятельность, самоцельность нашей внешней политики отнюдь не означает, что мы изолируемся. Изолируют себя наши западные партнёры, но сейчас все меняется и тому примеров много. В том числе и отдельные страны Евросоюза активно развивают отношения с РФ к неудовольствию бюрократического Брюсселя, который не хочет выпускать все эти процессы из-под своего контроля, но это уже во многих странах вызывает неудовольствие", - сказал Лавров, выступая на ХVI Ежегодном заседании клуба "Валдай" в Сочи.