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РИА Новости

Путин: отношения с Китаем никогда не строились с оглядкой на другие страны

14:55 02.10.2019 (обновлено: 15:07 02.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на торжественном вечере, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР, в Большом театре
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на торжественном вечере, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР, в Большом театре
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Отношения России и Китая никогда не строились в контексте отношений с другими странами, в том числе с США, заявил президент России Владимир Путин.
"Нет, наши отношения с Китаем никогда не строились в контексте отношений с кем бы то ни было другим, с третьими странами. Мы никогда не строим свои отношения против кого бы то ни было. Мы всегда не против кого-то, а за что-то, за наши интересы. Конечно, мы не можем не учитывать того, что в мире происходит, это абсолютно очевидная вещь. Но мы работаем именно не от каких-то негативных событий, а от позитивных", - сказал Путин на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций в рамках форума "Российская энергетическая неделя".
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По его словам, все, что сейчас происходит между США и Китаем в области торговли и в экономической сфере, не может не отражаться на мировой экономике, на темпах роста в Китае и в США, и Россия "все это учитывает".
"Несмотря на все эти негативные события, все-таки рост продолжается, я еще раз хочу подчеркнуть, и мировой экономики, и китайской, и это абсолютно естественное сотрудничество, и имеет абсолютно естественные перспективы развития. Здесь нам понятны даже объёмы роста потребления в Китае энергоресурсов. И нам понятны, и китайцам понятны. Понятны регионы Китая, которые особо нуждаются в энергоресурсах. Все это давно специалисты посчитали и, опираясь на эти объективные данные, сотрудничество продолжается", - заключил Путин.
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