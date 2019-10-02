Путин: отношения с Китаем никогда не строились с оглядкой на другие страны

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Отношения России и Китая никогда не строились в контексте отношений с другими странами, в том числе с США, заявил президент России Владимир Путин.

"Нет, наши отношения с Китаем никогда не строились в контексте отношений с кем бы то ни было другим, с третьими странами. Мы никогда не строим свои отношения против кого бы то ни было. Мы всегда не против кого-то, а за что-то, за наши интересы. Конечно, мы не можем не учитывать того, что в мире происходит, это абсолютно очевидная вещь. Но мы работаем именно не от каких-то негативных событий, а от позитивных", - сказал Путин на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций в рамках форума "Российская энергетическая неделя".

По его словам, все, что сейчас происходит между США и Китаем в области торговли и в экономической сфере, не может не отражаться на мировой экономике, на темпах роста в Китае и в США, и Россия "все это учитывает".