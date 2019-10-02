Путин рассказал об отношениях с Трампом

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у него и лидера США Дональда Трампа в отношениях никогда не было близости, но есть установленные доверительные отношения.

"У нас не было никогда никакой близости, ее нет и сейчас. У нас есть деловые, хорошие, на мой взгляд, достаточно устойчивые доверительные отношения, но близость отношений между мной и президентом Трампом никак не повлияла на внутриполитические дрязги в США... Эти все скандалы внутри США возникли до того, как мы познакомились с Трампом, какая же здесь близость?" - заявил российский президент, выступая на Российской энергетической неделе.