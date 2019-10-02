Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T15:15Z
https://ria.ru/20191002/1559358384.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155600/42/1556004249_0:490:2770:2048_1036x0_80_0_0_af306a468a709eb3121ea7b73af12e2f.jpg
РИА Новости

Путин рассказал об отношениях с Трампом

14:54 02.10.2019 (обновлено: 15:15 02.10.2019)
837
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (второй слева) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (второй слева) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у него и лидера США Дональда Трампа в отношениях никогда не было близости, но есть установленные доверительные отношения.
"У нас не было никогда никакой близости, ее нет и сейчас. У нас есть деловые, хорошие, на мой взгляд, достаточно устойчивые доверительные отношения, но близость отношений между мной и президентом Трампом никак не повлияла на внутриполитические дрязги в США... Эти все скандалы внутри США возникли до того, как мы познакомились с Трампом, какая же здесь близость?" - заявил российский президент, выступая на Российской энергетической неделе.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
Вчера, 15:02РИА Новости
Путин заявил о готовности работать с любым президентом США
2700013
Обсудить 0
Российская энергетическая неделяДональд ТрампВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание военно-промышленной комиссии в Ижевске
Путин надеется, что отношения России и США вернутся в нормальное состояние
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
Путин: Россия не совершила ни одного деструктивного шага в отношении США
Выступление Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай
Лавров рассказал о планах США в отношении Европы и НАТО
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
Путин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
Путин заявил о готовности работать с любым президентом США
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
Путин: Россия оказалась вовлеченной во внутренние дрязги США до Трампа
Президент РФ Владимир Путин
Путин прокомментировал обвинения во вмешательстве в выборы в адрес России
Владимир Путин
Путин заявил об отсутствии политической подоплеки "Северного потока — 2"
Президент РФ Владимир Путин
Путин прокомментировал возможность диалога между США и Ираном
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя. 2 октября 2019
Путин рассказал о планах по производству СПГ до 2035 года
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Путин призвал опираться на факты в расследовании атаки на саудовские НПЗ
Банкноты номиналом 1 доллар США
США используют доллар как инструмент политической борьбы, заявил Путин
Путин пошутил о вмешательстве в президентские выборы в США
Путин в шутку пообещал вмешаться в выборы президента США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30В правительстве России оценили рост товарооборота с Кубой
00:27Медведев на Кубе проведет переговоры с лидером страны Диас-Канелем
00:21Пережившие аварию ракеты Овчинин, Хейг и аль-Мансури вернутся на Землю
00:18В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
23:20Пентагон ответил на обвинения в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"
23:14Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
23:10США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС в рамках дела Airbus
23:10Лавров назвал "формулу Штайнмайера" уступкой
23:00Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка
22:55Трамп рассказал, как принимал решение о выделении помощи Украине
22:47Ален Делон появится на большом экране после десятилетнего перерыва
Лента новостейМолния