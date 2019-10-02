Суд назначил штраф подростку, покусавшему полицейского под Саратовом

САРАТОВ, 2 окт - РИА Новости. Суд в городе Энгельсе Саратовской области приговорил к штрафу подростка, обвиняемого в том, что при задержании покусал полицейского, сообщила в среду прокуратура области.

Суд установил, что 14 июля 17-летний пьяный подросток на улице Космонавтов нарушал общественный порядок, а когда сотрудники патрульно-постовой службы полиции предложили ему пройти в автомобиль для составления административного протокола, ответил отказом и, желая избежать административной ответственности, набросился на полицейского, ударив его и укусив его за пальцы и плечо.

"Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении.