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РИА Новости

Суд назначил штраф подростку, покусавшему полицейского под Саратовом

14:53 02.10.2019
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
САРАТОВ, 2 окт - РИА Новости. Суд в городе Энгельсе Саратовской области приговорил к штрафу подростка, обвиняемого в том, что при задержании покусал полицейского, сообщила в среду прокуратура области.
Суд установил, что 14 июля 17-летний пьяный подросток на улице Космонавтов нарушал общественный порядок, а когда сотрудники патрульно-постовой службы полиции предложили ему пройти в автомобиль для составления административного протокола, ответил отказом и, желая избежать административной ответственности, набросился на полицейского, ударив его и укусив его за пальцы и плечо.
Эмблема на форме сотрудника полиции
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"Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Суд признал подростка виновным по статье УК РФ "Применение не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти". Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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