Путин рассказал о серьезных вызовах, стоящих перед мировой энергетикой

"Сегодня перед мировой энергетикой стоят серьезные вызовы и большие задачи. В рамках Российской энергетической недели намечены предметные профессиональные дискуссии на этот счет. У каждого из вас свое мнение, свои взгляды на проблему в этой сфере, но, безусловно, общим является то, что все мы заинтересованы в уверенном поступательном экологическом развитии энергетики, понимаем ее значимость для устойчивого роста глобальной экономики, для улучшения жизни людей во всех регионах планеты", - сказал президент, отметив, что Россия открыта для сотрудничества.