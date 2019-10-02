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РИА Новости

Путин рассказал о серьезных вызовах, стоящих перед мировой энергетикой

14:52 02.10.2019 (обновлено: 18:41 02.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Серьезные вызовы стоят перед мировой энергетикой, развитие которой важно для глобальной экономики и улучшения жизни людей, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели.
"Сегодня перед мировой энергетикой стоят серьезные вызовы и большие задачи. В рамках Российской энергетической недели намечены предметные профессиональные дискуссии на этот счет. У каждого из вас свое мнение, свои взгляды на проблему в этой сфере, но, безусловно, общим является то, что все мы заинтересованы в уверенном поступательном экологическом развитии энергетики, понимаем ее значимость для устойчивого роста глобальной экономики, для улучшения жизни людей во всех регионах планеты", - сказал президент, отметив, что Россия открыта для сотрудничества.
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
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