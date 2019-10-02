Россия рассчитывает на последовательность участников сделки ОПЕК+

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает на твердую последовательную позицию участников ОПЕК+, знает о работе по поддержанию дисциплины выполнения сделки, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что со своей стороны Россия придерживается достигнутых договоренностей.

"Рассчитываем на твердую последовательную позицию участников формата ОПЕК+, зная, что в самой организации проводится постоянная целенаправленная работа по поддержанию определенной дисциплины по выполнению всех наших договоренностей. Со своей стороны, как вы знаете, Россия придерживается всего того, о чем мы договаривались, и это приносит нам общий результат и общий успех", - сказал Путин на встрече с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо "на полях" Российской энергетической недели.

Он также назвал Российскую энергетическую неделю востребованным для рынка мероприятием.

По словам Путина, диалог между ОПЕК и не входящими в картель странами приносит положительные результаты как для России, так и для всего мирового энергетического рынка, а значит, и всей мировой экономики.