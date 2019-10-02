Путин призвал использовать все механизмы для балансировки энергорынка

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо влияние нестабильности в мире на энергорынок, призвал в этой ситуации использовать все механизмы для его балансировки.

"Мы видим, как вместе с увеличением масштабов, взаимосвязанности мировой энергетики возрастает ее чувствительность. Как нестабильность в отдельных регионах отражается на глобальном уровне спроса и предложения. Только что с генеральным секретарем ОПЕК мы как раз об этом и говорили. В этих условиях крайне важно использовать все механизмы для балансировки рынка, с учетом интересов всех стран находить взаимоприемлемые развязки", - сказал Путин на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций в рамках Российской энергетическая неделя" на РЭН.