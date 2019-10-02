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РИА Новости

Путин призвал использовать все механизмы для балансировки энергорынка

14:51 02.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего евразийского экономического совета в Ереване. 1 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего евразийского экономического совета в Ереване. 1 октября 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо влияние нестабильности в мире на энергорынок, призвал в этой ситуации использовать все механизмы для его балансировки.
"Мы видим, как вместе с увеличением масштабов, взаимосвязанности мировой энергетики возрастает ее чувствительность. Как нестабильность в отдельных регионах отражается на глобальном уровне спроса и предложения. Только что с генеральным секретарем ОПЕК мы как раз об этом и говорили. В этих условиях крайне важно использовать все механизмы для балансировки рынка, с учетом интересов всех стран находить взаимоприемлемые развязки", - сказал Путин на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций в рамках Российской энергетическая неделя" на РЭН.
По словам президента, ярким примером такого диалога стала сделка ОПЕК+. Это, подчеркнул Путин, первое в истории успешное взаимодействие стран-участниц ОПЕК и государств, не входящих в эту организацию. "Нам вместе удалось добиться результата, который устроил и производителей нефти и её потребителей", - заключил он.
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя. 2 октября 2019
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Российская энергетическая неделяМохаммед БаркиндоОПЕКВладимир ПутинВ мире
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