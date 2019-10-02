Путин надеется на сохранение договоренности по Ирану

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает, что договоренности по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе будут сохранены, процесс будет урегулирован, и это позитивно скажется на мировой энергетике, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели.

"Будет ли Иран придерживаться со своей стороны принципов, изложенных в СВПД, или нет - это чрезвычайно важный и острый вопрос, который стоит сегодня на повестке дня мировой политики. Мы очень рассчитываем на то, что договоренности будут сохранены, что ситуация вокруг Ирана в конечном итоге нормализуется. Это благоприятным образом скажется и на мировой энергетике", - заявил Путин.

В июле 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.

Тегеран впервые отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.