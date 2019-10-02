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РИА Новости

Путин надеется на сохранение договоренности по Ирану

14:49 02.10.2019 (обновлено: 18:24 02.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств-участников ВЕЭС в Ереване. 1 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств-участников ВЕЭС в Ереване. 1 октября 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает, что договоренности по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе будут сохранены, процесс будет урегулирован, и это позитивно скажется на мировой энергетике, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели.
"Будет ли Иран придерживаться со своей стороны принципов, изложенных в СВПД, или нет - это чрезвычайно важный и острый вопрос, который стоит сегодня на повестке дня мировой политики. Мы очень рассчитываем на то, что договоренности будут сохранены, что ситуация вокруг Ирана в конечном итоге нормализуется. Это благоприятным образом скажется и на мировой энергетике", - заявил Путин.
В июле 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
Тегеран впервые отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
27 сентября, 12:17РИА Новости
Санкции США против главы МИД Ирана призваны подорвать СВПД, уверен Ульянов
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Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеРоссийская энергетическая неделяВыход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Владимир ПутинРоссияИранСШАВ мире
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