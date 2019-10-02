Лавров рассказал о планах США в отношении Европы и НАТО

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. США не хотят войны в Европе, но хотят воспользоваться конъюнктурой, в том числе для увеличения закупок американского оружия, еще один инструмент Вашингтона для продвижения своего присутствия - НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Я абсолютно уверен, что в Соединённых штатах никто не хочет войны в Европе, но воспользоваться конъюнктурой, немножечко там поприсутствовать, да ещё заставить за свои базы платить страну-хозяйку, да ещё расходы поднять на закупку американского вооружения, а потом и американского сжиженного природного газа - почему бы и нет", - заявил он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Лавров добавил, что в отношении НАТО у США единственная идея - продвигать свое присутствие, продвигать НАТО на восток и продавать побольше оружия.
25 сентября, 22:28РИА НовостиЛавров назвал цель расширения НАТО