Лавров рассказал о планах США в отношении Европы и НАТО

"Я абсолютно уверен, что в Соединённых штатах никто не хочет войны в Европе, но воспользоваться конъюнктурой, немножечко там поприсутствовать, да ещё заставить за свои базы платить страну-хозяйку, да ещё расходы поднять на закупку американского вооружения, а потом и американского сжиженного природного газа - почему бы и нет", - заявил он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".