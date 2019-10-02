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РИА Новости

Лавров рассказал о планах США в отношении Европы и НАТО

14:48 02.10.2019
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© страница МИД России в FacebookВыступление Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Выступление Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай
© страница МИД России в Facebook
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. США не хотят войны в Европе, но хотят воспользоваться конъюнктурой, в том числе для увеличения закупок американского оружия, еще один инструмент Вашингтона для продвижения своего присутствия - НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Я абсолютно уверен, что в Соединённых штатах никто не хочет войны в Европе, но воспользоваться конъюнктурой, немножечко там поприсутствовать, да ещё заставить за свои базы платить страну-хозяйку, да ещё расходы поднять на закупку американского вооружения, а потом и американского сжиженного природного газа - почему бы и нет", - заявил он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Лавров добавил, что в отношении НАТО у США единственная идея - продвигать свое присутствие, продвигать НАТО на восток и продавать побольше оружия.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
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Сергей ЛавровНАТОВалдайСШАВ мире
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