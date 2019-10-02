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РИА Новости

Путин призвал опираться на факты в расследовании атаки на саудовские НПЗ

14:44 02.10.2019
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© REUTERS / StringerДым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
© REUTERS / Stringer
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал руководствоваться не эмоциями, а фактами в расследовании атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
"Разведывательные службы США обслуживают нынешнюю политику этой страны. Но они пока не представили никаких доказательств. И мы разговаривали с руководством Саудовской Аравии, я лично разговаривал с наследным принцем. И я так понял своего собеседника, что и Саудовская Аравия стремится к тому, чтобы получить неопровержимые доказательства по поводу причастности той или иной страны к этим событиям. Но пока никто этих доказательств не представил. Давайте будем руководствоваться не эмоциями, а фактами", - сказал Путин на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций в рамках форума "Российская энергетическая неделя".
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco
30 сентября, 18:19РИА Новости
Саудовская Аравия восстановила добычу нефти после атак беспилотников
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана отверг обвинения Помпео.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияИранСШАВ мире
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