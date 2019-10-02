Опыт пилотных проектов умных сетей используют в других городах и регионах

"Россия активно применяет цифровые решения в энерго-сетевом комплексе. Запущены пилотные проекты умных сетей в Калининграде, Уфе, Белгороде. С учетом результатов будем масштабировать этот опыт и на другие города, другие регионы Российской Федерации", - сказал Путин.