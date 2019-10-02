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РИА Новости

Опыт пилотных проектов умных сетей используют в других городах и регионах

14:42 02.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип третьего международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя - 2019 "
Логотип третьего международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики Российская энергетическая неделя - 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия будет масштабировать опыт умных сетей, цифровые решения в энерго-сетевом комплексе на города и регионы страны, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на международном форуме Российская энергетическая неделя-2019.
"Россия активно применяет цифровые решения в энерго-сетевом комплексе. Запущены пилотные проекты умных сетей в Калининграде, Уфе, Белгороде. С учетом результатов будем масштабировать этот опыт и на другие города, другие регионы Российской Федерации", - сказал Путин.
Международный форум Российская энергетическая неделя-2019 проходит в столице со 2 по 5 октября в ЦВЗ "Манеж".
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Владимир ПутинМоскваЭкономика
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