Директор Заворотнюк опроверг сообщения о скором появлении актрисы на ТВ

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Концертный директор Анастасии Заявил РБК, что пресс-конференции актрисы в ближайшее время не ожидается.
Ранее в Сети появились сообщения, что артистка скоро выступит на публике и сама расскажет о состоянии своего здоровья.
"Я месяц назад давал эту информацию, эта старая информация", — заявил он.
В августе в СМИ появились сообщения об ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у женщины диагностировали злокачественную опухоль мозга на последней стадии.
Кроме того, поступали сведения о том, что актрису подключили к системе искусственной вентиляции легких. На прошлой неделе появились сообщения, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно. Близкие косвенно подтверждают, что Заворотнюк находится в больнице.
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