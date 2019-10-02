Директор Заворотнюк опроверг сообщения о скором появлении актрисы на ТВ

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Концертный директор Анастасии Заявил Концертный директор Анастасии Заявил РБК , что пресс-конференции актрисы в ближайшее время не ожидается.

Ранее в Сети появились сообщения, что артистка скоро выступит на публике и сама расскажет о состоянии своего здоровья.

"Я месяц назад давал эту информацию, эта старая информация", — заявил он.

В августе в СМИ появились сообщения об ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у женщины диагностировали злокачественную опухоль мозга на последней стадии.