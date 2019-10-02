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РИА Новости

Глава Минюста Грузии назвала Саакашвили "токсичным феноменом"

14:42 02.10.2019 (обновлено: 16:28 02.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 2 окт — РИА Новости. Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в среду назвала бывшего президента страны Михаила Саакашвили "токсичным феноменом" для развития страны.
Саакашвили ранее заявил, что якобы действующие власти Грузии помешали Международному уголовному суду в Гааге в расследовании военного конфликта августа 2008 года и их главная цель — наказать грузинских военных и тем самым обвинить его самого в преступлениях.

"Третий президент Грузии, господин Михаил Саакашвили, уже давно является очень токсичным феноменом для развития нашей страны. Единственное, для кого он не был токсичным, — это была его партия, и, насколько я вижу, он и для нее стал проблемой и токсичным явлением", — заявила Цулукиани журналистам.

Цулукиани отметила, что Саакашвили лжет, когда говорит, что правительство Грузии якобы делает все для того, чтобы наказать в суде грузинских военных, участвовавших в военном конфликте 2008 года. "Я хочу ответить ему, что это большой стыд. Это его постыдное заявление, как бывшего главнокомандующего. Действующие и бывшие грузинские военные хорошо знают, что их сегодняшнее руководство, Министерство юстиции верны им. Мы продолжаем правовую борьбу для того, чтобы на уровне судебных документаций установить истину", — добавила министр.
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Саакашвили ранее заявил, что собирается вернуться на родину в ближайшие месяцы, чтобы "восстановить ее государственность". Саакашвили и его партия правили в Грузии на протяжении девяти лет до парламентских выборов осенью 2012 года, когда к власти пришла "Грузинская мечта". Он покинул Грузию в 2013 году. Против него на родине возбужден ряд уголовных дел, а по некоторым из них он заочно осужден на тюремные сроки. Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск. Власти Грузии не раз заявляли, что задержат экс-президента, как только он пересечет границу.
Международный уголовный суд в Гааге расследует военный конфликт августа 2008 года между Грузией и Южной Осетией по возможным фактам совершения военных преступлений. Грузинские войска в ночь на 8 августа 2008 года атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы — Цхинвала. Москва, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство России, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Грузия, США и их союзники отказываются признавать независимость республик.
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