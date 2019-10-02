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РИА Новости

Путин рассказал о планах по производству СПГ до 2035 года

14:40 02.10.2019 (обновлено: 15:22 02.10.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПрезидент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме "Российская энергетическая неделя". 2 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя. 2 октября 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме "Российская энергетическая неделя". 2 октября 2019
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает к 2035 году выйти на уровень производства сжиженного природного газа в 120-140 миллионов тонн в год, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Низкая себестоимость добычи и привлекательная логистика делают российские СПГ-проекты одними из самых конкурентных в мире и позволяют рассчитывать на долгосрочный рост нашей доли на этом динамичном рынке. К 2035 году планируем выйти на уровень производства СПГ в 120-140 миллионов тонн", - заявил Путин в ходе выступления на "Российской энергетической неделе".
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