Путин рассказал о планах по производству СПГ до 2035 года

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает к 2035 году выйти на уровень производства сжиженного природного газа в 120-140 миллионов тонн в год, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Низкая себестоимость добычи и привлекательная логистика делают российские СПГ-проекты одними из самых конкурентных в мире и позволяют рассчитывать на долгосрочный рост нашей доли на этом динамичном рынке. К 2035 году планируем выйти на уровень производства СПГ в 120-140 миллионов тонн", - заявил Путин в ходе выступления на "Российской энергетической неделе".