Легойда: христианские общины Сирии видят в России защитника их прав в мире

СОЧИ, 2 окт – РИА Новости. Христианские общины в Сирии и на всем Ближнем Востоке видят в России главного защитника их интересов и прав на международной арене, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

"Возвращаясь к Сирии, могу сказать, что мы имеем свидетельства и христианских общин, проживающих там и вообще во всем регионе, которые воспринимают Россию, как, пожалуй, единственное государство, которое сегодня открыто на всех международных площадках говорит и защищает христиан. Это для нас очень важно и очень дорого", - сказал Легойда.

При этом он отметил, что во многом благодаря России мировое сообщество стало говорить о гонениях на христиан на Ближнем Востоке и рассматривать это явление как геноцид.

"Мировая квалификация происходящего на Ближнем Востоке как преследование христиан, как геноцид христиан, - она, в общем, большой ценой далась. И очень долго с этим не соглашались – говорили: ну, происходят какие-то боевые действия, гибнут люди, в том числе и христиане. Но то, что христиане подвергаются гонениям именно потому, что они христиане, это не вызывало изначально такого общего признания, и мы считаем, что здесь российская дипломатия сыграла ключевую роль в том, что это признание наступило", - сказал Легойда.

В целом он отметил, что в Русской православной церкви расценивают присутствие России в Сирии "как защиту и христиан, и мусульман, которые сегодня оказались заложниками псевдорелигиозного терроризма".

Представитель РПЦ обратил внимание на неправомерность терминов "религиозный экстремизм" и "религиозный терроризм". По словам Легойды, очень важно "дифференцировать религию и религиозную мотивацию", и "ни одна мировая религия не учит тому, что вытворяют сегодня террористы".

В своем выступлении глава синодального отдела напомнил и об исторической встрече патриарха Кирилла и папы Франциска в феврале 2016 года в Гаване, основной причиной и содержанием которой была именно ситуация с христианами на Ближнем Востоке. "В совместном заявлении, которое было сделано участниками встречи, говорилось о необходимости немедленного, незамедлительного действия для предотвращения дальнейшего вытеснения христиан с Ближнего Востока", - сказал Легойда.