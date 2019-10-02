Китаец сыграл фальшивую свадьбу ради подарков

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Мужчина из китайской провинции Гуйчжоу устроил фиктивную свадьбу ради подарков в виде денег, чтобы вложить их в собственный бизнес. Об этом сообщило издание Мужчина из китайской провинции Гуйчжоу устроил фиктивную свадьбу ради подарков в виде денег, чтобы вложить их в собственный бизнес. Об этом сообщило издание AsiaOne

Мужчина нанял Сяо Ли из агентства, специализирующегося на "прокате друзей", для того, чтобы девушка изобразила перед его родственниками и близкими невесту. Она должна была пробыть с ним с 22 по 28 августа. Каждый проведенный с "женихом" день стоил 521 юань (около 4,7 тысячи рублей).

Свадебная церемония, как рассказала девушка, прошла 25 августа. Мужчина должен был оплатить ее трансфер, еду и проживание.

Гости подарили "молодоженам" порядка 60 тысяч юаней (около 548,5 тысячи рублей), которые, согласно предварительной договоренности, мужчина забирал себе.

После свадьбы "пара" еще несколько дней ездила по провинции. Однако, как только срок "аренды" закончился, мужчина пропал, не заплатив. Он заблокировал девушку в соцсетях и не отвечал на ее звонки.