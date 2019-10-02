Россия открыта к энергетическому сотрудничеству с другими странами

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия открыта к конструктивному сотрудничеству с другими странами в сфере энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече на форуме "Российская энергетическая неделя" с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.