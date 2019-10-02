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РИА Новости

Путин заявил об отсутствии оснований для резких колебаний цен на нефть

14:35 02.10.2019 (обновлено: 18:38 02.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Цены на нефть вернулись на прежний уровень после скачка, вызванного атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии, так как в настоящее время нет фундаментальных оснований для резких колебаний цен, заявил президент России Владимир Путин.
"Недавняя массированная атака на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии, конечно, спровоцировала скачок цен на нефть" , - сказал Путин на встрече с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо "на полях" Российской энергетической недели.
Генеральный директор и совладелец нефтегазовой компании ОАО Сургутнефтегаз Владимир Богданов
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Глава "Сургутнефтегаза" прокомментировал ситуацию с ценами на нефть
"Но я был убежден, что все вернется на сегодняшние показатели, потому что фундаментальных оснований для резких колебаний на рынке нет", - продолжил президент РФ.
По его словам, эти основания отсутствуют, в том числе, благодаря совместным усилиям России и ОПЕК по стабилизации мирового рынка.
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
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