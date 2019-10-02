Путин заявил об отсутствии оснований для резких колебаний цен на нефть

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Цены на нефть вернулись на прежний уровень после скачка, вызванного атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии, так как в настоящее время нет фундаментальных оснований для резких колебаний цен, заявил президент России Владимир Путин.

"Недавняя массированная атака на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии, конечно, спровоцировала скачок цен на нефть" , - сказал Путин на встрече с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо "на полях" Российской энергетической недели.

"Но я был убежден, что все вернется на сегодняшние показатели, потому что фундаментальных оснований для резких колебаний на рынке нет", - продолжил президент РФ.