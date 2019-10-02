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РИА Новости

Россия демонстрирует ответственность на энергорынке, заявил Путин

14:35 02.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании ВЕЭС в узком составе в Ереване. 1 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании ВЕЭС в узком составе в Ереване. 1 октября 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия даже в условиях незаконных ограничений и нечистоплотных приемов демонстрирует ответственный подход и надежность на энергорынке, заявил президент РФ Владимир Путин.
"По мнению экспертов, потребление энергоресурсов в ближайшие годы будет расти. Прежде всего, в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона, а также на традиционных рынках, таких как Европа. И здесь на первый план выходит надёжность и предсказуемость поставок. Работа по общим прозрачным правилам, свободным от недобросовестной конкуренции в политической обертке, когда под надуманным предлогом вводятся ограничения на деятельность энергетической компании и ее партнеров. Но и в этих условиях мы демонстрируем ответственный деловой подход, в том числе в отношениях с нашими многолетними партнерами в Европе", - сказал Путин на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций в рамках форума "Российская энергетическая неделя".
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