Россия демонстрирует ответственность на энергорынке, заявил Путин

"По мнению экспертов, потребление энергоресурсов в ближайшие годы будет расти. Прежде всего, в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона, а также на традиционных рынках, таких как Европа. И здесь на первый план выходит надёжность и предсказуемость поставок. Работа по общим прозрачным правилам, свободным от недобросовестной конкуренции в политической обертке, когда под надуманным предлогом вводятся ограничения на деятельность энергетической компании и ее партнеров. Но и в этих условиях мы демонстрируем ответственный деловой подход, в том числе в отношениях с нашими многолетними партнерами в Европе", - сказал Путин на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций в рамках форума "Российская энергетическая неделя".