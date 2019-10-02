Атаковавшие НПЗ в Саудовской Аравии не достигли своих целей, заявил Путин

"Мы осуждаем подобные акции, кем бы они ни были организованы. Это деструктивное событие, которое повлекло за собой серьезные последствия для мирового энергетического рынка, но не думаю, что те, кто реально осуществлял, планировал и осуществил эту акцию, достигли своих целей", - сказал Путин.

"Да, действительно, колебания на рынке возникли, действительно, потери у Саудовской Аравии были большими - они на 50% были вынуждены сократить добычу, поскольку негде было перерабатывать, НПЗ были повреждены. Но эти колебания были кратковременными - мы с вами знаем, что в течение недели все восстановилось на мировых рынках, и сейчас цена Brent упала ниже 60 долларов за баррель. Поэтому они не приводят к нужному эффекту для тех, кто планирует подобное осуществлять, подобные акции, но вредят мировой экономике и потребителям в том числе", - заявил президент РФ.