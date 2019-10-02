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РИА Новости

В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка

14:30 02.10.2019 (обновлено: 00:36 03.10.2019)
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© Depositphotos / AndreyPopovМолоток и наручники на столе у судьи
Молоток и наручники на столе у судьи
© Depositphotos / AndreyPopov
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Мглинский районный суд Брянской области рассмотрит уголовное дело об изнасиловании ребенка по предварительному сговору.
Как сообщается на сайте суда, четырех человек подозревают в изнасиловании лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Двум из них предъявлены обвинения в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с дочерью, отца ребенка также дополнительно обвиняют в причинении девочке физических и психических страданий.
По данным местного портала "Новости Брянска", двое других насильников были друзьями семьи.
Судебное заседание назначено на пятницу, 4 октября. Оно пройдет в закрытом режиме.
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