В России выпустили уникальный шрифт, созданный детьми с ДЦП

Календарь с использование шрифта, созданного детьми с болезнью ДЦП

© Фото : Доброшрифт Календарь с использование шрифта, созданного детьми с болезнью ДЦП

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. К Международному дню церебрального паралича в России создали особый шрифт, получивший название "Доброшрифт". Основой для него стали буквы, которые рисовали дети с этим заболеванием.

Согласно концепции новый шрифт объединит людей вокруг идеи поддержки детей с ДЦП.

Авторы проекта предложили устроить флешмоб и использовать "Доброшрифт". Они надеются, что он станет полезным и применимым везде, где встречается текст.

© Фото : Доброшрифт Ребенок с диагнозом ДЦП во время написания букв © Фото : Доброшрифт Ребенок с диагнозом ДЦП во время написания букв

Авторы проекта хотят показать, что дети с ДЦП, несмотря на трудности, могут творить.

Присоединиться к акции может любой желающий, зарегистрировавшись на сайте . Там же можно прочесть истории детей, написавших символы шрифта, а также приобрести товары с ним. Пожертвования пойдут на реабилитацию детей с ДЦП.