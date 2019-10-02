В России выпустили уникальный шрифт, созданный детьми с ДЦП

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. К Международному дню церебрального паралича в России создали особый шрифт, получивший название "Доброшрифт". Основой для него стали буквы, которые рисовали дети с этим заболеванием.
Согласно концепции новый шрифт объединит людей вокруг идеи поддержки детей с ДЦП.
Авторы проекта предложили устроить флешмоб и использовать "Доброшрифт". Они надеются, что он станет полезным и применимым везде, где встречается текст.
© Фото : ДоброшрифтРебенок с диагнозом ДЦП во время написания букв
© Фото : Доброшрифт
Ребенок с диагнозом ДЦП во время написания букв
Авторы проекта хотят показать, что дети с ДЦП, несмотря на трудности, могут творить.
Присоединиться к акции может любой желающий, зарегистрировавшись на сайте. Там же можно прочесть истории детей, написавших символы шрифта, а также приобрести товары с ним. Пожертвования пойдут на реабилитацию детей с ДЦП.
© ДоброшрифтПродукция с использованием шрифта, созданного детьми с поражением ДЦП
© Доброшрифт
Продукция с использованием шрифта, созданного детьми с поражением ДЦП