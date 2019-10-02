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РИА Новости

В России выпустили уникальный шрифт, созданный детьми с ДЦП

14:28 02.10.2019 (обновлено: 18:28 02.10.2019)
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© Фото : ДоброшрифтКалендарь с использование шрифта, созданного детьми с болезнью ДЦП
Календарь с использование шрифта, созданного детьми с болезнью ДЦП
© Фото : Доброшрифт
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. К Международному дню церебрального паралича в России создали особый шрифт, получивший название "Доброшрифт". Основой для него стали буквы, которые рисовали дети с этим заболеванием.
Согласно концепции новый шрифт объединит людей вокруг идеи поддержки детей с ДЦП.
Авторы проекта предложили устроить флешмоб и использовать "Доброшрифт". Они надеются, что он станет полезным и применимым везде, где встречается текст.
© Фото : ДоброшрифтРебенок с диагнозом ДЦП во время написания букв
Ребенок с болезнью ДЦП во время написания букв
© Фото : Доброшрифт
Ребенок с диагнозом ДЦП во время написания букв
Авторы проекта хотят показать, что дети с ДЦП, несмотря на трудности, могут творить.
Присоединиться к акции может любой желающий, зарегистрировавшись на сайте. Там же можно прочесть истории детей, написавших символы шрифта, а также приобрести товары с ним. Пожертвования пойдут на реабилитацию детей с ДЦП.
© ДоброшрифтПродукция с использованием шрифта, созданного детьми с поражением ДЦП
Продукция с использование шрифта, созданного детьми с болезнью ДЦП
© Доброшрифт
Продукция с использованием шрифта, созданного детьми с поражением ДЦП
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