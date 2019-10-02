В Петербурге иномарка сбила пожилую женщину на тротуаре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Автомобиль Toyota столкнулся с BMW, после чего вылетел на тротуар и сбил пожилую женщину, которая получила травмы средней тяжести, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

"В 10:55 на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта и Кантемировской улицы водитель, управляя Toyota, при совершении левого поворота совершил столкновение с автомобилем BMW с последующим наездом на женщину 67 лет, находившуюся на тротуаре", - говорится в сообщении.