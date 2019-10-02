Путин рассказал о вкладе России в развитие мирового энергетического рынка

Президент РФ Владимир Путин во время церемонии подписания итоговых документов по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств в Ереване

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия вместе с другими государствами делает все для обеспечения баланса спроса и предложения на мировом энергетическом рынке, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече на форуме "Российская энергетическая неделя" с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.

"Как вы знаете, Россия всегда была очень ответственным участником мирового рынка. Мы делаем все для того, чтобы сбалансировать спрос и предложение вместе с вами, создать благоприятные условия и для развития мировой экономики, для потребителей, и для развития самой отрасли", - обратился российский лидер к иностранным министрам, участвующим в форуме.

"Мы с вами ответственные люди и думаем о том, как мир развивается, как развивается мировая энергетика, в том числе имея в виду и возобновляемые источники энергии", - добавил он.

Президент поприветствовал участников форума в Москве. По словам Путина, данное мероприятие является хорошей площадкой для встречи в доброжелательной атмосфере всех тех, кто заинтересован в развитии мировой энергетики. Форум позволяет обменяться мнениями, поговорить о лучших практиках и использовать эту информацию в практической работе, добавил глава российского государства. Путин также выразил надежду, что участие в "Российской энергетической неделе" позволит иностранным гостям еще больше познакомиться с Россией и Москвой.