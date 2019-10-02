В ЕС назвали запуск КНДР ракеты провокацией, подрывающей безопасность

Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле

Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле

БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости. ЕС считает запуск КНДР баллистической ракеты очередной провокацией, подрывающей усилия по укреплению безопасности на Корейском полуострове, говорится в заявлении европейской дипслужбы.

Утром в среду КНДР выпустила баллистическую ракету в восточном направлении. Ракета КНДР упала в 350 километрах от префектуры Симанэ в пределах исключительной экономической зоны Японии. Такое в последний раз было в ноябре 2017 года. Дальность полета ракеты составила 450 километров, высота – 900 километров.

"Сегодняшний запуск, как сообщается, баллистической ракеты в море является еще одной провокационной акцией КНДР. Это подрывает усилия международного сообщества по укреплению доверия, укреплению безопасности и обеспечению устойчивого мирного процесса на Корейском полуострове", - говорится в заявлении.

В ЕС выразили надежду, что "КНДР воздержится от действий, нарушающих резолюции СБ ООН, и возьмет на себя обязательства по проведению заслуживающих доверия и значимых дипломатических переговоров".