Путин заявил об отсутствии политической подоплеки "Северного потока — 2"

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Строительство газопровода "Северный поток-2" носит исключительно коммерческий характер, здесь нет политической подоплеки, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
"Россия обеспечивает стабильные, бесперебойные поставки газа на европейском направлении. Мы продолжаем реализацию крупных инфраструктурных проектов, таких как газопровод "Турецкий поток", "Северный поток". Морской участок "Турецкого потока" завершен, идут работы на суше. "Северный поток-2" также строится по графику, уже проложены свыше 82% маршрута. Вновь подчеркну, эти проекты реализуются совместно с европейскими компаниями и носят исключительно коммерческий характер. Я хочу это еще раз подчеркнуть, здесь нет никакой политической подоплеки", - сказал он.
"Задача этих проектов - диверсифицировать маршруты поставок газа, убрать транзитные риски и тем самым укрепить энергетическую безопасность Европы. Именно поэтому логика нормальных деловых отношений берет вверх над попытками сделать энергетику заложником политических разногласий", - добавил он.
30 сентября, 11:18РИА Новости"Северный поток — 2"