Путин заявил об отсутствии политической подоплеки "Северного потока — 2"

"Россия обеспечивает стабильные, бесперебойные поставки газа на европейском направлении. Мы продолжаем реализацию крупных инфраструктурных проектов, таких как газопровод "Турецкий поток", "Северный поток". Морской участок "Турецкого потока" завершен, идут работы на суше. "Северный поток-2" также строится по графику, уже проложены свыше 82% маршрута. Вновь подчеркну, эти проекты реализуются совместно с европейскими компаниями и носят исключительно коммерческий характер. Я хочу это еще раз подчеркнуть, здесь нет никакой политической подоплеки", - сказал он.