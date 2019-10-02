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РИА Новости

Лавров обеспокоен реакцией в Киеве на согласование "формулы Штайнмайера"

14:21 02.10.2019 (обновлено: 14:22 02.10.2019)
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© страница МИД России в FacebookВыступление Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Выступление Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай
© страница МИД России в Facebook
СОЧИ, 2 окт – РИА Новости. Реакция некоторых политических сил на Украине на подписание "формулы Штайнмайера" вызывает настороженность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я надеюсь, что это такая чисто протокольно-косметическая проблема (подписи сторон на разных листах - ред.), и что она будет преодолена. Вернее, надеялся вчера, что это будет так. Но последовавшая реакция в Киеве меня, конечно, насторожила. Требования (экс-президента Петра) Порошенко, партии Юлии Тимошенко, не говоря уже о (лидере украинской партии "Голос" Святославе) Вакарчуке и других радикальных политических силах", - сказал Лавров на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич
Вчера, 13:34РИА Новости
В ЕС прокомментировали согласование "формулы Штайнмайера"
Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в белорусской столице согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Президент Украины Владимир Зеленский позднее подтвердил, что Киев подписал "формулу Штайнмайера". По его словам, она подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях по законам Украины, после этого вступает в силу закон об особом статусе Донбасса, если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ. Кроме этого, он рассчитывает, что в ближайшее время будет согласована дата встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина).
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Вчера, 12:58РИА Новости
СМИ: Зеленский отказался говорить о "формуле Штайнмайера" с трибуны Рады
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявлял, что Киев, согласившись на "формулу Штайнмайера" по проведению выборов в Донбассе, добровольно отказался от плана по выполнению минских соглашений.
В заявлении украинской партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" говорится, что "формула Штайнмайера" недопустима для Киева, а ее подписание в Минске - прямая угроза национальной безопасности.
Акция протеста против согласования формулы Штайнмайера в Киеве
Вчера, 10:34РИА Новости
На Украине прошли акции протеста против "формулы Штайнмайера", сообщили СМИ
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"Формула Штайнмайера"Франк-Вальтер ШтайнмайерПетр ПорошенкоСергей ЛавровМИД РФВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоСочиВалдайКиевУкраинаВ мире
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