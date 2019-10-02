Лавров обеспокоен реакцией в Киеве на согласование "формулы Штайнмайера"

СОЧИ, 2 окт – РИА Новости. Реакция некоторых политических сил на Украине на подписание "формулы Штайнмайера" вызывает настороженность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я надеюсь, что это такая чисто протокольно-косметическая проблема (подписи сторон на разных листах - ред.), и что она будет преодолена. Вернее, надеялся вчера, что это будет так. Но последовавшая реакция в Киеве меня, конечно, насторожила. Требования (экс-президента Петра) Порошенко, партии Юлии Тимошенко, не говоря уже о (лидере украинской партии "Голос" Святославе) Вакарчуке и других радикальных политических силах", - сказал Лавров на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в белорусской столице согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Президент Украины Владимир Зеленский позднее подтвердил, что Киев подписал "формулу Штайнмайера". По его словам, она подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях по законам Украины, после этого вступает в силу закон об особом статусе Донбасса, если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ. Кроме этого, он рассчитывает, что в ближайшее время будет согласована дата встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина).

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявлял, что Киев, согласившись на "формулу Штайнмайера" по проведению выборов в Донбассе, добровольно отказался от плана по выполнению минских соглашений.