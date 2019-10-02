Парламент Чечни рассмотрит законопроект о запрете электронных сигарет

ГРОЗНЫЙ, 2 окт – РИА Новости. Парламент Чечни в четверг рассмотрит законопроект об ограничении несовершеннолетним продажи и использования электронных сигарет на территории республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского законодательного собрания.

В конце сентября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет запретить ввоз и распространение электронных сигарет на территории республики из-за их вредного воздействия на организм. При этом он выразил уверенность, что парламент поддержит инициативу, поскольку "вейпы представляют угрозу здоровью населения".

"Республиканский законопроект "Об установлении ограничений продажи и использования электронных систем доставки никотина (ЭСДН), жидкостей для них и устройств для нагревания табака на территории Чеченской республики" будет рассмотрен на очередном пленарном заседании, оно состоится в четверг", - уточнили в пресс-службе.

Собеседник агентства пояснил, что проект закона разработан в связи с ростом популярности вейпов среди молодежи и предусматривает "запрет на розничную продажу несовершеннолетним ЭСДН, жидкостей для них и устройств нагревания табака".

Кроме того, в случае его принятия, будут введены ограничения на использование электронных сигарет в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, спорта, социальных помещениях и на всех видах общественного транспорта.