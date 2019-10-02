Лавров назвал действия США в Сирии "опасной игрой"

"Мы давно привлекали внимание и наших американских коллег, и мирового сообщества к тому, что США и коалиция играют в опасную игру на восточном берегу Евфрата, пытаясь задействовать курдский фактор для решения своих геополитических задач, а задача эта заключается в том, чтобы обособить восточный берег Евфрата от остальной территории Сирии, это очевидно", - сказал Лавров, выступая на ХVI Ежегодном заседании клуба "Валдай" в Сочи.