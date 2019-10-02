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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров назвал действия США в Сирии "опасной игрой"

14:11 02.10.2019 (обновлено: 14:20 02.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. США ведут опасную игру, пытаясь задействовать курдский фактор для решения своих задач в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы давно привлекали внимание и наших американских коллег, и мирового сообщества к тому, что США и коалиция играют в опасную игру на восточном берегу Евфрата, пытаясь задействовать курдский фактор для решения своих геополитических задач, а задача эта заключается в том, чтобы обособить восточный берег Евфрата от остальной территории Сирии, это очевидно", - сказал Лавров, выступая на ХVI Ежегодном заседании клуба "Валдай" в Сочи.
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Война в СирииМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"ВалдайВойна в СирииСергей ЛавровСирияРоссияСШАВ мире
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