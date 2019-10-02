Иран не нарушил ни одного обязательства перед МАГАТЭ, заявил Лавров

"Мы отмечаем, что Иран до сих пор не нарушил никаких своих обязательств по юридически обязывающим документам - договору о нераспространении, соглашению о гарантиях и по добровольно исполняемому им дополнительному протоколу к соглашению о гарантиях. Все, что он делает, делается под контролем МАГАТЭ", - заявил он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

В середине 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе - Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.