Иран не нарушил ни одного обязательства перед МАГАТЭ, заявил Лавров

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Тегеран до сих не нарушил ни одного своего обязательства перед МАГАТЭ, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы отмечаем, что Иран до сих пор не нарушил никаких своих обязательств по юридически обязывающим документам - договору о нераспространении, соглашению о гарантиях и по добровольно исполняемому им дополнительному протоколу к соглашению о гарантиях. Все, что он делает, делается под контролем МАГАТЭ", - заявил он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
В середине 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе - Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.