В Нью-Йорке посетительница зоопарка залезла в вольер, чтобы подразнить льва

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Нью-йоркская полиция ищет посетительницу зоопарка в Бронксе, проникшую в вольер со львом.
Видео с танцующей перед львом женщиной появилось в инстаграме и стало вирусным. Неизвестная посетительница зоопарка перелезла через ограду вольера и начала размахивать руками и пританцовывать перед диким животным. Опасный поступок заснял на видео пользователь @realsobrino.
Позже женщину вывели из зоопарка. Но теперь инцидентом заинтересовалась полиция, сообщает Independent.
В самом зоопарке призвали строго соблюдать правила безопасности, пишет CBS. Администрация парка подчеркнула, что подобные поступки представляют серьезную опасность.