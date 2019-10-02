В Нью-Йорке посетительница зоопарка залезла в вольер, чтобы подразнить льва

Видео с танцующей перед львом женщиной появилось в инстаграме и стало вирусным. Неизвестная посетительница зоопарка перелезла через ограду вольера и начала размахивать руками и пританцовывать перед диким животным. Опасный поступок заснял на видео пользователь @realsobrino.