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РИА Новости

Ни одну сделку с Ираном в рамках INSTEX не довели до конца, заявил Лавров

13:59 02.10.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовСергей Лавров
Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Сергей Лавров. Архивное фото
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Ни одна сделка в рамках механизма расчетов с Ираном INSTEX так и не была доведена до конца, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"На днях было объявление, что в дополнение к тройке европейской - Франция, Англия, Германия - еще восемь стран Евросоюза выразили готовность использовать этот канал для торговли с Ираном. Но ни одной сделки, как я понимаю, до конца не доведено", - заявил Лавров на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Ранее страны ЕС заявляли о намерении компенсировать Ирану убытки от повторного введения санкций США против Тегерана и обеспечить возможность торговли в обход американских санкций. Однако на днях президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не видел эффективных действий ЕС в этом направлении.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
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В Тегеране заявили, что не надеются на механизм INSTEX и не зависят от него
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран в мае объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
Франция, Германия и Великобритания после выхода США из иранской ядерной сделки приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX).
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Выход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей ЛавровМИД РФВалдайСШАВ мире
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