Ни одну сделку с Ираном в рамках INSTEX не довели до конца, заявил Лавров

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Ни одна сделка в рамках механизма расчетов с Ираном INSTEX так и не была доведена до конца, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"На днях было объявление, что в дополнение к тройке европейской - Франция, Англия, Германия - еще восемь стран Евросоюза выразили готовность использовать этот канал для торговли с Ираном. Но ни одной сделки, как я понимаю, до конца не доведено", - заявил Лавров на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Ранее страны ЕС заявляли о намерении компенсировать Ирану убытки от повторного введения санкций США против Тегерана и обеспечить возможность торговли в обход американских санкций. Однако на днях президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не видел эффективных действий ЕС в этом направлении.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран в мае объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).