Глава комитета Рады по свободе слова пришел в парламент с заклеенным ртом

КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич пришел в парламент с заклеенным черной лентой ртом, соответствующее фото опубликовал фотограф Ян Доброносов.
"У каждого своя акция протеста", - написал Доброносов под фотографией, опубликованной на его станице в Facebook.
Ранее Шуфрич раскритиковал ряд решений Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, принятых по отношению к телеканалам "112. Украина" и NewsOne. В частности, регулятор решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112. Украина". По словам главного юриста телеканала Василия Сметаны, теперь "112. Украина" будет доступен в кабельных сетях и по спутнику.
Кроме того Нацсовет по ТВ решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne. Шуфрич назвал ситуацию с NewsOne политически ангажированной, а лидер партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко призвал президента Украины Владимира Зеленского резко и жестко отреагировать на намерение Нацсовета по ТВ.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. Восьмого июля телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию.