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РИА Новости

В Алтайском крае фура врезалась в стену двухэтажного здания

13:52 02.10.2019 (обновлено: 14:12 02.10.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краю Ликвидация пожара, возникшее в результате автомобильной аварии на трассе в Тальменском районе Алтайского края
Ликвидация пожара, возникшее в результате автомобильной аварии на трассе в Тальменском районе Алтайского края
© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Ликвидация пожара, возникшее в результате автомобильной аварии на трассе в Тальменском районе Алтайского края
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Грузовая машина въехала в двухэтажное здание после столкновения с легковым автомобилем на трассе в Тальменском районе Алтайского края, погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"После столкновения с легковушкой фура въехала в стену двухэтажного здания. Общая площадь пожара составила порядка 150 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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МЧС РФАлтайский крайПроисшествия
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