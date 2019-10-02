В Алтайском крае фура врезалась в стену двухэтажного здания

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Грузовая машина въехала в двухэтажное здание после столкновения с легковым автомобилем на трассе в Тальменском районе Алтайского края, погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"После столкновения с легковушкой фура въехала в стену двухэтажного здания. Общая площадь пожара составила порядка 150 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
6 августа, 09:04РИА НовостиКрупные ДТП в России в 2019 году
По его словам, в легковом автомобиле погибли два человека. Обстоятельства ДТП выясняются.